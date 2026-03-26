Ejecutaron a comerciante frente al mercado Hidalgo

Desde Puebla

Sicarios en motocicleta ejecutaron a un comerciante a balazos en inmediaciones del mercado Unión, en la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron en la intersección de la 15 Norte y la 64 Poniente.

El occiso fue identificado como Alejandro F. V., de 26 años de edad.

Fuentes policiales indicaron que por la forma en que ocurrió el ataque se trató de una agresión directa y no se descartan conflictos entre grupos delictivos del norte de la ciudad.