Se incendian cinco locales de la Central de Abasto

Erika Méndez
La madrugada de este jueves, se registró el incendio de cinco locales en la Central de Abasto, informó la coordinación estatal de Protección Civil.
Detalló que el fuego afectó negocios que tenían a la venta de huevo, plásticos, abarrotes, chiles y carne, así como una bodega en la parte superior, además de la combustión de una motocicleta.
Destacó que tras una llamada al 911 activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional.
No se reportaron personas lesionadas.
De manera preliminar, el incidente se atribuye a un posible corto circuito. El lugar permanece bajo supervisión y sin riesgo para la población.
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