Claudia Sheinbaum solicita ingreso de militares de EE.UU. a México para el Mundial 2026

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En el marco de los preparativos de seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de México solicitó al Senado de la República autorización para permitir el ingreso de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al territorio nacional, como parte de un esquema de adiestramiento conjunto.

La petición, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Comisión de Marina, contempla la participación de 35 efectivos estadounidenses en un ejercicio coordinado con la Armada de México, enfocado en fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias durante el evento deportivo.

De acuerdo con el documento oficial, los elementos participarán en el ejercicio denominado “SOF 32”, identificado como “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

El entrenamiento se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026 y contará con la participación de unidades estratégicas de la Secretaría de Marina, entre ellas la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026.

Asimismo, se prevé la colaboración de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en un esquema que busca integrar capacidades de seguridad aérea, marítima y terrestre.

Interoperabilidad y respuesta ante contingencias

El Senado de la República señaló que el objetivo del ejercicio es fortalecer la preparación de las fuerzas mexicanas para reaccionar ante cualquier contingencia durante el Mundial, así como mejorar la interoperabilidad entre unidades de Marina y primeros respondientes.

Este tipo de ejercicios permite ensayar escenarios de riesgo, coordinar protocolos y optimizar la comunicación entre distintas corporaciones, en un contexto donde la seguridad de eventos masivos adquiere una dimensión internacional.

Implicaciones en seguridad y soberanía

Aunque el ingreso de fuerzas extranjeras se plantea bajo un esquema de cooperación y adiestramiento, el tema abre un debate sobre los alcances de la participación de personal militar extranjero en territorio nacional.

En este caso, la solicitud se enmarca en mecanismos institucionales que requieren autorización del Senado, lo que establece un control legal sobre la presencia de tropas extranjeras.

No obstante, especialistas han señalado en distintos contextos que este tipo de ejercicios reflejan un nivel creciente de coordinación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en escenarios de alta visibilidad internacional como el Mundial.

Seguridad del Mundial

De cara a la Copa del Mundo 2026, la estrategia de seguridad en México comienza a configurarse bajo un modelo de cooperación internacional, donde el intercambio de capacidades y la coordinación entre fuerzas adquieren un papel central.

El ingreso de militares estadounidenses, aunque acotado y bajo supervisión institucional, refleja la dimensión global del reto que representa garantizar la seguridad de un evento de alto impacto.