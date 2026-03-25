Simulacro Nacional 2026 enviará alerta a celulares; fecha, hora y qué debes saber del mensaje

EL UNIVERSAL

El fortalecimiento de la cultura de prevención en México alcanzará un nuevo hito tecnológico el próximo 6 de mayo de 2026.

A las 11:00 horas (tiempo del centro), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activará el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que, además de los tradicionales altavoces, utilizará la tecnología de difusión por celdas para enviar un mensaje de alerta directamente a los dispositivos móviles.

Tecnología de difusión celular y funcionamiento técnico

A diferencia de los mensajes de texto convencionales (SMS) o las notificaciones de aplicaciones que requieren datos móviles, el sistema que se probará este 6 de mayo utiliza la tecnología conocida como Cell Broadcast.

Según especificaciones técnicas detalladas por la GSMA (organización global que representa los intereses de los operadores de red móvil en todo el mundo), este protocolo permite la transmisión masiva de alertas en segundos sin saturar las redes telefónicas. La ventaja principal es que el mensaje llega a todos los dispositivos dentro de un área geográfica específica, incluso si el teléfono está en modo silencio o bloqueado

Para asegurar la recepción del mensaje, los usuarios deben verificar que su dispositivo tenga habilitadas las “Alertas de Emergencia” o “Alertas Gubernamentales”. El proceso se sintetiza en los siguientes pasos (según guías técnicas internacionales para sistemas operativos):

En dispositivos Android: Acceder a “Ajustes”, seleccionar “Seguridad y emergencia” (o “Notificaciones”) y verificar que las “Alertas de emergencia inalámbricas” estén activas.

En dispositivos iOS (iPhone): Entrar a “Configuración”, luego a “Notificaciones” y deslizar hasta el final de la pantalla para activar las opciones bajo el rubro “Alertas gubernamentales”.

Alcance del ejercicio y el mensaje de prueba

El Simulacro Nacional 2026 se realiza en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). La hipótesis central será un sismo de gran magnitud, lo que activará más de 14 mil altavoces en estados como Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla. De acuerdo con el observatorio tecnológico Mobile Time, se estima que la alerta podría alcanzar a más de 80 millones de usuarios de telefonía celular de manera simultánea.

El texto que aparecerá en las pantallas de los ciudadanos ha sido estandarizado para evitar confusiones. “ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”, es la leyenda oficial que se visualizará acompañada de una señal sonora distintiva.

Las autoridades subrayan que este ejercicio es fundamental para evaluar la latencia del sistema y la respuesta de las operadoras (Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes) antes de su implementación definitiva para emergencias reales.