Lo que les preocupa y molesta es que Armenta tenga éxito con un megaproyecto en Puebla capital, no el cablebús

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Si no todos, al menos la inmensa mayoría de los poblanos estamos conscientes de que el sistema de transporte público en la capital del estado es INEFICIENTE, contaminante, peligroso, lento e, incluso, indigno para la cuarta ciudad más importante del país, como se demostró –una vez más – el lunes pasado, cuando un operador provocó accidente y huyó, pese a dejar lesionados a transeúntes: Operador de transporte público arrolló a peatones en avenida Las Torres

Así que cualquier ciudadano común y silvestre, como el servidor de ustedes, entiende que al transporte público de la Angelópolis le URGEN cambios, como regulación, revisión REAL y, principalmente una MODERNIZACIÓN, que tendrá que ser paulatina, ya que, si el sistema de combis y microbuses lleva décadas con pudrición, es lógico que cambiarlo tomará mucho tiempo: Al menos 25 heridos en volcadura de unidad de transporte público ruta 52

Quien tiene tres dedos de frente asume que iniciar un programa de actualización del transporte público, como el cablebús, será MUY

BENÉFICO no solamente para Puebla capital, sino en todo el estado por sus MÚLTIPLES VENTAJAS:

-Moderno que se mueve por cable y por encima del tráfico con cabinas seguras

-Reducción de tiempos de traslado

-Transporte constante y seguro

-Hasta 90 mil personas al día se moverán por este sistema

-18 horas de operación al día

-Sistema 100% eléctrico=menos contaminación

-Movilidad limpia

-Menos unidades contaminantes (carros y autobuses)

-Reforestación de 10,000 árboles en la zona metropolitana

INGLATERRA, FRANCIA, ITALIA, ENTRE LOS PAÍSES CON CABLEBÚS

Varias ciudades del mundo usan el cablebús como sistema de transporte público y/o atracción turística, incluidas Londres (Inglaterra), Touluse (Francia), Bolzano (Italia), Constantina (Argelia), La Paz (Bolivia, Caracas (Venezuela), Lagos (Nigeria), Medellín (Colombia). En nuestro país, ya funciona en Ciudad de México y Uruapan (Michoacán) como elemento de movilidad eficiente.

Pero también sirve de atracción turística en Zacatecas, Taxco (Guerrero), Durango, Barrancas del Cobre (Chihuahua), Orizaba (Veracruz), Torreón (Coahuila) y nuestra propia capital, en la zona de Los Fuertes, donde algunos de los que hoy se oponen al cablebús no tuvieron el menor empacho en apoyarlo en el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuando lo asentó en la zona de Los Fuertes, para atraer visitantes y lo llamó teleférico: Construcción de teleférico destruyó un monumento: INAH

Grupos, personajes POLÍTICOS y hasta medios de comunicación contrarios al sistema adujeron un presunto daño al medio ambiente por la tala de árboles, pero este argumento se derrumbó estrepitosamente, cuando se anunció la siembra de más de 10 mil en el CIS, Parque Ecológico, etc: ¡Derrumbado, el mito genial del presunto “ecocidio” por el Cablebús!

Así que…¿quién en sano juicio y por qué puede oponerse a la evolución de Puebla, con el inicio de la modernización del transporte público en la capital?. La única respuesta lógica se enfoca en que NO se oponen al sistema cablebús, sino al propio gobernador

Alejandro Armenta Mier, ya que los detractores del proyecto NO QUIEREN que le vaya bien a Puebla y, por ende, le apuestan a su fracaso y, principalmente, al de quienes la gobiernan.

¡Así de mezquinos y ruines son los aztecos y sedicentes “ONGS”!, que no les interesa conocer objetivos, métodos y alcances del cablebús, sino que ¡están TOTALMENTE enfocados en que al estado de Puebla le vaya mal, para cimentar sus aspiraciones políticas, económicas y sociales en las ruinas de los poblanos!.

ELEMENTO

Aunque Desde Puebla mantendrá su labor informativa normal en Semana Santa, DEBATE se tomará un receso –merecido o no – a partir del próximo lunes 30 y regresaremos el 6 de abril.