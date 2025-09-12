Se reporta la volcadura de una unidad de transporte pública Ruta 52

Sadit González
- La unidad de transporte público Ruta 52 unidad 39 se volcó frente a la Virgen y la escuela Federal 4 en Amalucan.
Personas que estaban por el lugar acudieron como primeros respondientes a brindar el auxilio a las personas que estaban dentro de la micro.
Al lugar acuden cuerpos de emergencia.
Hasta este momento se desconoce cuántos pasajeros resultaron lesionados.
25 lesionados, de los cuales 5 fueron traslados a un hospital, fue el saldo de una volcadura de la ruta 52 en Bulevar Xonacatepec a la altura de Amalucan en la ciudad de Puebla.
