Se reporta la volcadura de una unidad de transporte pública Ruta 52

Sadit González

La unidad de transporte público Ruta 52 unidad 39 se volcó frente a la Virgen y la escuela Federal 4 en Amalucan.

Personas que estaban por el lugar acudieron como primeros respondientes a brindar el auxilio a las personas que estaban dentro de la micro.

Al lugar acuden cuerpos de emergencia.

Hasta este momento se desconoce cuántos pasajeros resultaron lesionados.

25 lesionados, de los cuales 5 fueron traslados a un hospital, fue el saldo de una volcadura de la ruta 52 en Bulevar Xonacatepec a la altura de Amalucan en la ciudad de Puebla.