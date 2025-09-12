Juez de Control dicta auto de vinculación a proceso contra presunto partícipe en el homicidio de empresario en La Calera

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado informa que como resultado de la obtención técnica de datos de prueba, se logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Marco Antonio N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de un empresario, ocurrido el 1 de septiembre de 2025, en la colonia Bosques de La Calera, en la ciudad de Puebla.

Una vez que se estableció la probable participación del imputado no solo en el hecho referido, sino también con otras conductas delictivas como robo a casa habitación, siendo este la principal línea de investigación en torno al móvil del hecho, se solicitó y obtuvo la correspondiente orden de aprehensión.

Cabe recordar que agentes de la Fiscalía del Estado dieron cumplimiento al mandato judicial en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la ciudad de Puebla, donde el imputado se encontraba recibiendo atención médica a consecuencia de lesiones sufridas durante los hechos investigados.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación y el Juez de Control otorgó prisión preventiva oficiosa, acogiéndose el imputado al beneficio de la duplicidad del término constitucional.

Al reanudarse la audiencia, la autoridad judicial resolvió dictar el auto de vinculación a proceso correspondiente.

La Fiscalía General del Estado continúa desarrollando actos de investigación con el objetivo de lograr el esclarecimiento total de los hechos y proceder a la identificación y detención de los demás partícipes.