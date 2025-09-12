“No ha fallecido”: Alicia Matías, quien salvó a su nieta de explosión de pipa, sigue viva, Gobierno de CDMX reconoce error

INFOBAE

La hermana de Alicia informó que la vio en la madrugada y continúa en terapia intensiva, en estado de gravedad

Sandra Matías, hermana de Alicia, indicó que ingresó a verla en el Hospital Magdalena de las Salinas alrededor de las 12:30 de la noche, cerca de seis horas después de que se reportó el supuesto fallecimiento.

Destacó que incluso, al enterarse de la noticia habló con el área de Trabajo Social para confirmar que su hermana siguiera con vida y preguntar si no le habían ocultado algún dato sobre su estado de salud.

Por ello, enfatizó que su hermana sigue viva, pero en terapia intensiva y en estado de gravedad, ya que tuvo quemaduras en el 98% de cuerpo, por lo que “está sedada todo el día” para evitar que sienta dolor.

“La tienen en terapia intensiva, está grave. Fue una mala información, mi hermana esta viva, no ha fallecido”, dijo Sandra esta mañana, en entrevista con diversos medios de comunicación afuera del Hospital Magdalena de las Salinas.