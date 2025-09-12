Video: Gran devoción por San Judas Tadeo en la colonia La Hacienda

https://x.com/desachyroberto/status/1966597485939306703?s=48

Desde Puebla

En la parroquia de San José la Hacienda se celebró la misa de bienvenida, para recibir las reliquias de primer grado de San Judas Tadeo, un momento de fe y devoción para la comunidad.

