Video: Gran devoción por San Judas Tadeo en la colonia La Hacienda

Desde Puebla
En la parroquia de San José la Hacienda se celebró la misa de bienvenida, para recibir las reliquias de primer grado de San Judas Tadeo, un momento de fe y devoción para la comunidad.
Fueron recibidas las reliquias de San Judas Tadeo en la parroquia de San José la Hacienda, en medio de fe, devoción y esperanza.
Con música y todo esperaron las reliquias de San Judas Tadeo en San José colonia la Hacienda.
