Operador de transporte público arrolló a peatones en avenida Las Torres

Desde Puebla

Esta mañana, operador de la unidad 52 ruta 10 arrolló a transeúntes y posteriormente se estampó contra otro vehículo de transporte público en la intersección de la 24 Sur y avenida Las Torres, colonia Tres Cruces,

ciudad de Puebla.

Elementos de la coordinación general de Protección Civil de Puebla informaron que dos personas atendidas por servicios médicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – BUAP.

Se descartó el derrame de combustible u otros riesgos.

Se presume que el conductor se dio a la fuga.