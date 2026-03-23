BUAP hará jornada de vacunación contra el sarampión

María Huerta

La Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), los días 25 y 26 de marzo, tendrá su jornada de vacunación contra el sarampión para la comunidad universitaria.

La jornada será de 9 de la mañana a 16:00 horas y el requisito es ser menor de 49 años.

Además, no podrán vacunarse personas en tratamiento con inmunosupresores, alergia al huevo, mujeres embarazadas, gente con patologías que afecten al sistema inmune.

Las sedes de vacunación en Puebla capital son: Ciudad Universitaria; DCYTIC 2; DIDECUFI (Lobby de la Arena).

Del mismo modo, la Biblioteca Central; en la plaza gastronómica de la facultad de Administración; en los Murales de la Facultad de Computación así como en el Lobby de la de Ingeniería.