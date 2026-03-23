Diputada Genoveva Huerta acusó falta de austeridad en “plan B”

Calificó de “inútiles e ineptos” a legisladores de Morena

Jorge Barrientos

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, afirmó que la discusión del denominado “Plan B” de reforma fue nuevamente pospuesta en comisiones debido a la falta de consenso, situación que —dijo— evidencia desorganización en el proceso legislativo.

Durante su posicionamiento, la legisladora cuestionó que el principal argumento del gobierno federal para impulsar la reforma sea la austeridad, al advertir que las modificaciones planteadas generarían mayores costos para el país.

Huerta Villegas explicó que uno de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación al artículo 115 constitucional, referente a los municipios.

Indicó que la propuesta establece que los ayuntamientos deben contar con entre 7 y 15 regidores; sin embargo, esto implicaría un aumento en el número de cargos en la mayoría de los municipios.

De acuerdo con sus datos, en México existen 2,487 municipios, de los cuales solo 56 tienen más de 15 regidores, mientras que 1,089 cuentan con menos de siete.

“Esto obligaría a incrementar el número de funcionarios municipales, lo que contradice cualquier política de austeridad”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso de Yucatán, donde únicamente se reducirían dos regidores en la capital, Mérida, pero en el resto del estado se tendrían que crear cerca de 200 nuevas posiciones.

“¿De qué austeridad están hablando? Esto demuestra que en Morena son unos inútiles e ineptos o simplemente no conocen la realidad del país”, expresó la diputada.

En cuanto al artículo 116 constitucional, la legisladora indicó que la reforma también impactaría en los presupuestos de los congresos locales. Según explicó, la propuesta obligaría a destinar un mayor porcentaje del presupuesto estatal a estos órganos legislativos.

En el caso de Puebla, detalló que el Congreso local actualmente recibe alrededor del 0.476% del presupuesto estatal, pero con la reforma este monto aumentaría de manera considerable. “Esto implicaría más recursos para los diputados locales, quienes recientemente estrenaron un edificio costoso sin beneficios claros para la ciudadanía”, criticó.

Agregó que, a nivel nacional, al menos 16 de los 32 estados verían incrementado el presupuesto de sus congresos, siendo Puebla y Chiapas los casos más significativos. En Puebla, aseguró, el aumento podría alcanzar hasta un 64%.

Asimismo, señaló que la reforma cuenta con el respaldo de legisladores de Morena y del Partido Verde, mientras que el Partido del Trabajo no ha manifestado su apoyo.

Finalmente, Huerta Villegas cuestionó el costo de ejercicios como la revocación de mandato, al recordar que solo la impresión de boletas en el proceso anterior representó un gasto de 1,600 millones de pesos.

“Si realmente quisieran austeridad, deberían exigir a sus funcionarios que devuelvan los recursos mal utilizados. No hay congruencia: hablan de ahorro mientras promueven más gasto”, concluyó.

PAN Puebla abre candidaturas de 2027 a ciudadanos sin militancia

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Mario Riestra Piña, anunció la apertura total de candidaturas a la ciudadanía, incluyendo a personas sin afiliación partidista, como parte de una estrategia rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante su posicionamiento, el dirigente estatal destacó que esta decisión responde a los cambios impulsados al interior del partido a nivel nacional, encabezados por el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, quien recientemente refrendó el compromiso de abrir espacios a perfiles ciudadanos.

Riestra Piña subrayó que no habrá candidaturas reservadas exclusivamente para militantes, por lo que cualquier ciudadano en el estado de Puebla podrá aspirar a cargos de elección popular bajo las siglas del PAN.

“Creemos que hemos sido y seguiremos siendo el partido más abierto a la ciudadanía. Hoy más que nunca necesitamos sumar talento externo ante la crisis democrática que vivimos”, expresó.

Apertura y método de selección

El dirigente explicó que el proceso de selección de candidatos se basará en mecanismos como encuestas, con el objetivo de evitar prácticas como el favoritismo o la asignación de candidaturas por cuotas.

Asimismo, señaló que los aspirantes deberán mantener cercanía con la ciudadanía, recorriendo comunidades, juntas auxiliares y mercados, además de realizar diagnósticos y escuchar las necesidades locales.

“Queremos perfiles que estén en las calles, que conozcan la realidad de sus municipios y que tengan vocación de servicio”, indicó.

Estrategia ampliada en Puebla

Aunque el anuncio nacional contempla inicialmente las 17 gubernaturas y ciudades capitales en disputa, el PAN en Puebla decidió ampliar esta política a los municipios del interior del estado mediante figuras de coordinación territorial.

En este sentido, se hizo un llamado a ciudadanos sin militancia, incluyendo jóvenes, ex candidatos independientes e incluso personas provenientes de otras fuerzas políticas, a acercarse a los comités municipales o participar a través de las plataformas del partido.

Referentes ciudadanos en el PAN

Riestra recordó que el PAN ha impulsado anteriormente candidaturas ciudadanas, como la de Manuel Clouthier a la Presidencia de la República en 1988, así como en Puebla con figuras como Gabriel Hinojosa Rivero, Luis Paredes Moctezuma y Enrique Cárdenas Sánchez.

Postura frente a otros partidos

Finalmente, el líder estatal aseguró que el PAN no permitirá la participación de perfiles con vínculos con la delincuencia organizada, marcando una diferencia con otros partidos políticos.

“Habrá un único filtro: el mérito y la integridad. No vamos a permitir vínculos con actividades fuera de la legalidad”, afirmó.