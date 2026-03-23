Trump detiene ataques contra centrales eléctricas de Irán tras “conversaciones positivas” en Medio Oriente

EL HERALDO DE MÉXICO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó posponer posibles ataques militares contra infraestructura energética de Irán, tras reportar avances en el diálogo entre ambas naciones. La decisión, según explicó, responde a una serie de conversaciones que calificó como “positivas”.

A través de su red social Truth Social, el mandatario señaló que en los últimos días ambos países han sostenido reuniones “muy buenas y productivas”, enfocadas en alcanzar una resolución total de las tensiones en Medio Oriente. Estas negociaciones, indicó, continuarán durante la semana.

De igual manera, adelantó que las conversaciones continuarán a lo largo de la semana, pero destacó que ya instruyó al Departamento de Guerra para frenar posibles ataques contra centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán.

“En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días”.

El mandatario precisó que esta pausa de cinco días estará sujeta al avance de las negociaciones, lo que significa que las acciones militares podrían retomarse en caso de no alcanzarse acuerdos concretos. La decisión se produce después de que durante el fin de semana Washington advirtiera sobre posibles ataques si Irán no modificaba su postura en torno al conflicto regional.

Irán desmiente a Trump

Sin embargo, desde Irán surgieron versiones que contradicen la narrativa estadounidense. Un funcionario citado por la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, aseguró que “no existe contacto directo ni indirecto con Trump”, y sostuvo que la decisión de frenar los ataques se dio luego de que Teherán advirtiera que sus objetivos incluirían instalaciones energéticas en toda Asia Occidental.

De igual manera, el mayor general Abdollahi afirmó que el país está preparado para escalar su capacidad militar. “El uso de una nueva arma secreta comenzará pronto y pondrá fin a las operaciones del enemigo”, declaró, en un mensaje que incrementa la tensión en la región.