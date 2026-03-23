En fatal accidente murió repartidor de pizzas en Zihuateutla

Desde Puebla

Durante la madrugada de este lunes, un repartidor de pizzas perdió la vida en su motocicleta Italika negra con verde, modelo 2024 y placas 92TKU8, de Puebla, en Zihuateutla.

El occiso fue identificado como Luis Ángel Gaona Pérez, de 18 años.

El fatal accidente ocurrió en la carretera estatal B-010, a la altura del 1+500, del tramo comprendido entre La Unión – Patla, en el paraje conocido “El Chorrito”.