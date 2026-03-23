Sigue la búsqueda de Liam Tadeo, el pequeño desaparecido en la Sierra Norte

By Roberto Desachy / 23 marzo, 2026
  • Van 71 jornadas de búsqueda

El coordinador estatal de Protección Civil (PC), Bernabé López Santos, reveló 71 jornadas de búsqueda de Liam Tadeo, el menor de edad, quien desapareció en la Sierra Norte durante las lluvias en octubre de 2025.

En conferencia de prensa, indicó que desafortunadamente las labores con la Comisión de Búsqueda no han tenido resultados positivos.

No obstante, mantendrán este trabajo de manera permanente.

En otro tema, reveló que en lo que va de este 2026 se han reportado en la entidad 132 incendios forestales con daños en 2 mil 250.65 hectáreas.

