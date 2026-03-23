Anuncian operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2026”

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla anunció el operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2026” del 27 de marzo al 12 de abril de 2026.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez Gonzalez, especificó que se desplegarán cuatro mil elementos de La Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, policías estatales y municipales.

Así como 291 patrullas y unidades blindadas, 13 torres móviles de videovigilancia y dos helicópteros, a fin de salvaguardar la seguridad de los habitantes y visitantes.

Resaltó que pondrán especial atención en las actividades religiosas, como la Procesión de Viernes Santo, Traslado del Niño Doctor, zona del Calvario e iglesias.