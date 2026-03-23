Inaugura Pepe Chedraui la Feria de Empleo de Mujeres Imparables 2026

* _A través de la Secretaría de Economía y Turismo, reitera su compromiso de generar condiciones para el desarrollo personal y económico de las mujeres en la capital poblana_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 23 de marzo de 2026.- Con el objetivo de generar vinculaciones para que las poblanas tengan acceso a actividades laborales, dignas y con las prestaciones indicadas por la ley, el presidente municipal, Pepe Chedraui, inauguró la Feria de Empleo de Mujeres Imparables 2026 que organizó la Secretaría de Economía y Turismo.

Con más de 5 mil 300 oportunidades laborales, con sueldos superiores al mínimo y todas las prestaciones de ley, en más de 50 empresas, se llevó a cabo esta edición abierta también a hombres y con vacantes para personas con discapacidad adultos mayores, así como jóvenes para primer empleo, en empresas de los sectores manufacturero, educación, servicios, salud, comercio, construcción, turismo, entre otros.

En este sentido, el presidente municipal Pepe Chedraui destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para abrir espacios para la generación de empleos formales para las mujeres de la capital, quienes son parte importante en la derrama económica del municipio.

“Tenemos que generar empleo. Las micro, pequeñas y medianas empresas que tenemos en Puebla, son las que más generan empleo a nivel nacional. Son las que tienen que tener esta derrama económica para que tengamos empleos formales y bien remunerados”, enfatizó.

Asimismo, Mónica Eloína Barrientos Sánchez, subsecretaria de Industria y Comercio -en representación de Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado- expresó que estas acciones generan empleo formal para las poblanas, así como fortalecer la economía familiar gracias a la gran variedad de vacantes disponibles, en beneficio de un desarrollo incluyente en la capital.

Mientras que el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, resaltó que, a lo largo de este gobierno municipal, a través la Bolsa de Trabajo y las cinco Ferias de Empleo que se han realizado a la fecha, se vincularon a más de 9 mil mujeres. Agregó que esta edición fue diseñada especialmente para ellas, a propósito del Día Internacional de la Mujer.

Destacó que más de 50 empresas ofertaron cerca de 2 mil oportunidades laborales directas, además de las que ofrecen las bolsas de empleo de los gobiernos municipal, estatal y federal, que llegan a más de 5 mil.

Destacó que más de 50 empresas ofertaron cerca de 2 mil oportunidades laborales directas, además de las que ofrecen las bolsas de empleo de los gobiernos municipal, estatal y federal, que llegan a más de 5 mil.

Por su parte, Zaira González Gómez, secretaria de las Mujeres, destacó la importancia de este tipo de eventos para apoyo de las poblanas, a la par que agradeció la presencia de las 50 empresas participantes para impulsar el desarrollo económico en la capital.

En el marco del Día Internacional de la Mujer la Secretaría de Economía y Turismo, desarrolló esta iniciativa para fortalecer la inserción de fuerza laboral local en los sectores económicos más dinámicos de la ciudad, del estado y de la región.

La Feria facilita el acercamiento y vinculación entre reclutadores y personas buscadoras de empleo, incentiva el empleo formal, la ocupación y el ingreso económico de las familias poblanas coadyuvando en la disminución de desempleo, promoviendo el desarrollo de una oferta laboral competitiva que cumpla con los estándares nacionales e internacionales y goce de prestaciones indicadas por la ley.