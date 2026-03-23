“Todavía no son tiempos electorales, pero hay mujeres capaces”, asentó Alejandro Armenta respecto a su gabinete

Erika Méndez

“Todavía no son tiempos electorales”, dijo el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien añadió que ese tema es del partido.

No obstante, refirió que dentro de su gabinete hay muchas mujeres capaces, con una excelente frente a las secretarías.

Entre ellas, nombró a Laura Artemisa, titular de la secretaría de Bienestar, de quien dijo es una mujer formada en el servicio educativo y gran profesional.

También mencionó a Michelle Talavera, que ha hecho un gran trabajo en Convenciones y Parques.