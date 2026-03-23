Pepe Chedraui anuncia parque sustentable en los campos del seminario

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, presentó proyecto de parque sustentable con un miniteatro, que se construirá en el predio que se le conoce como Campos del Seminario, en el sur de la ciudad.

En este sentido, destacó que hace unas semanas se socializó el tema con los vecinos de 50 colonias, a quienes se les solicitó su opinión sobre lo que necesitan y quieren que se edifique en este espacio, una vez que se recuperó el predio.

Asimismo, aseguró que no es momento de levantar la mano para buscar otro cargo de elección popular, que está enfocado en el gobierno municipal y que concluirá su administración.

Finalmente, informó que el ayuntamiento prepara licitación, para darle mantenimiento a los paraderos del transporte público, que se pagará con recursos propios.