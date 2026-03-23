Celebra TV BUAP cinco años como voz e imagen de los universitarios

En el marco de su quinto aniversario, TV BUAP se consolida como un espacio de comunicación por y para la comunidad universitaria, enfocado en la difusión del quehacer académico, cultural, científico y deportivo de la institución.

Desde Puebla

A lo largo de este periodo, el canal ha impulsado contenidos informativos y de divulgación, además de fortalecer su identidad como plataforma de formación para estudiantes interesados en los medios de comunicación.

Difunde contenidos académicos, culturales, científicos y deportivos para la comunidad universitaria

Su director, Ricardo Cartas, destacó que, en esta nueva etapa, TV BUAP se integra a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, lo que permitirá una mayor vinculación con el talento universitario, así como la generación de nuevas propuestas y contenidos.