BUAP, ratificada entre las mejores universidades del país

María Huerta

De acuerdo al ranking “Guía de las Mejores Universidades 2026”, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se encuentra en el Top Ten de las mejores universidades en el país.

La encuesta del Centro de Investigación, Documentación y Análisis (CIDAU), detalla que la Máxima Casa de Estudios en Puebla alcanzó el séptimo lugar a nivel nacional, con una calificación de 9.75.

Destaca su calidad académica, nivel de empleabilidad de sus egresados y reconocimiento entre especialistas y empleadores.

Y, con ello, la BUAP ha mantenido su prestigio gracias a la amplia oferta académica, impulso a la investigación científica y compromiso social.