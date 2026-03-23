En  San Pedro Cholula recuperan vehículo robado en Tepontla

Desde Puebla

*23 de marzo, 2026. San Pedro Cholula, Puebla. –* Como resultado de los recorridos permanentes de vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula lograron la recuperación de un vehículo con reporte de robo en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla.

Durante patrullajes preventivos en la zona, policías municipales detectaron un vehículo en aparente estado de abandono sobre la calle Cholula, esquina con calle Constitución, situación que motivó la realización de una inspección preventiva.

Al consultar las características de la unidad en las bases de datos y en Plataforma México, se confirmó que se trataba de un automóvil marca Chevrolet, tipo Aveo, modelo 2016, color rojo, sin placas de circulación, el cual contaba con reporte de robo realizado al número de emergencias 911 un día antes.

Por lo anterior, la unidad fue asegurada de inmediato y puesta a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.