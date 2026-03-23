¡Participa en las jornadas de bienestar en Atlixco!

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a participar en la Jornada Bienestar, este 28 de marzo en el Zócalo, donde se ofrecerán servicios, apoyos y programas directamente a las familias.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán acceder a productos de la Tienda de Abasto Popular, orientación en el módulo informativo del CEAM (prevención de la violencia y nuevas masculinidades), así como a la Feria de Adopción.

Para recibir los apoyos, es necesario presentar:

• Copia de INE

• Copia de CURP

• Copia de comprobante de domicilio