El riesgo de usar mal la Inteligencia Artificial

La UAG ofrece el Diplomado en Inteligencia Artificial, que te ayudará a comprender mejor esta tecnología

Por el Mtro. Alejandro Solís Tenorio, Director de Posgrados y Educación Continúa en Ciencia de Datos, Ciencias Computacionales e Inteligencia Artificial de la UAG

La Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser experimental. Se volvió operativa.

McKinsey estima que la IA generativa podría aportar entre 2.6 y 4.4 billones de dólares anuales a la economía global; sin embargo, la misma firma advierte que la mayoría de las organizaciones aún no logra escalar pilotos hacia implementación estructurada.

El nuevo riesgo no es ignorar la IA. Es adoptarla sin criterio estratégico.

La pregunta que miles de profesionales formulan es directa:

¿Cómo integrar Inteligencia Artificial en mi organización sin cometer errores costosos?

Diplomado en Inteligencia Artificial

El Diplomado en Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), que se cursa en modalidad virtual sincrónica con92 horas de duración, está diseñado para profesionales que desean comprender, evaluar e implementar IA en contextos reales de empresa, educación y gobierno.

El programa aborda:

Fundamentos de inteligencia artificial y machine learning..

Aplicación práctica en procesos organizacionales.

Evaluación de riesgos, límites éticos y consideraciones regulatorias.

Casos sectoriales concretos.

El Diplomado en Inteligencia Artificial de la UAG no busca formar desarrolladores avanzados, sino profesionales capaces de liderar adopción responsable.

Propuesta de Valor UAG

En 2026, la ventaja competitiva no será saber que la IA existe, sino saber dónde genera valor y dónde introduce riesgo.

Este diplomado prepara participantes capaces de:

Identificar oportunidades reales de automatización

Evaluar impacto organizacional

Diseñar lineamientos internos para uso estratégico

La alfabetización en IA se está convirtiendo en una competencia transversal, comparable a la alfabetización digital de inicios de siglo.

Estudia en la UAG

Si deseas integrar inteligencia artificial con visión estratégica y no improvisada, revisa la estructura y calendario del Diplomado en Inteligencia Artificial UAG.