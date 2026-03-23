Perspectiva Semanal de Norte Económico: Semana del 23 al 27 de marzo

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En la perspectiva global, la dinámica de los mercados se ha mantenido en un régimen de elevada incertidumbre ante la prolongación del conflicto en Medio Oriente, el cual ha intensificado sus efectos a través de su impacto en el sector energético global. Las afectaciones a instalaciones clave de las cadenas de suministro en la región han deteriorado las expectativas de abasto en el corto plazo, sumándose al cierre efectivo del Estrecho de Ormuz. Durante gran parte de la semana pasada, el Brent se mantuvo por arriba de los US$100 por barril, su nivel más alto desde 2022. Este entorno también ha generado incrementos en gas natural, referencias internacionales de gasolinas y fertilizantes, amplificando el ajuste en expectativas de política monetaria a nivel global.

En este contexto, la evolución de los mercados dependerá en gran medida de si las autoridades monetarias interpretan el entorno actual como un fenómeno transitorio o más persistente que requiera una postura más restrictiva. La valuación implícita refleja un cambio relevante respecto a semanas previas, con expectativas de mayores tasas en diversas economías desarrolladas y emergentes, incluyendo posibles incrementos en Asia y un sesgo menos acomodaticio en Europa. La interrogante central es si este endurecimiento será suficiente para anclar las expectativas de inflación sin provocar un deterioro más profundo en la actividad.

La volatilidad ha sido generalizada, con rangos de operación amplios en todas las clases de activos, particularmente en renta fija. En el mercado cambiario, el dólar norteamericano ha mantenido su papel como activo de refugio, mientras que las presiones sobre el peso mexicano han sido relativamente acotadas frente a otras monedas. En general, se ha observado una depreciación más significativa en divisas de economías más expuestas al desabasto energético, así como mayores presiones en los tipos de cambio y curvas de rendimientos de economías importadoras de energía. Por su parte, el oro cayó casi 6% en una sola jornada, acumulando una baja cercana a 12% en marzo, moderando su ganancia en el año a alrededor de 7%.

Adicionalmente, la semana pasada evidenció una elevada sensibilidad a titulares, donde expectativas de moderación en las tensiones permitieron un respiro en las pérdidas de bolsas y tasas. Esperamos que el entorno se mantenga altamente dinámico, demandando un enfoque ágil para evaluar riesgos inflacionarios y su posible impacto en el crecimiento.

En la agenda internacional, en política monetaria, se esperan decisiones de los bancos centrales de Sudáfrica, Noruega, Chile y Hungría, así como la publicación de minutas en Brasil y Japón. En cifras, en EE. UU. se publicarán PMIs y la medida final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para marzo. En la Eurozona se conocerán la confianza del consumidor, indicadores PMI y agregados monetarios, mientras que en Reino Unido se divulgará la inflación de febrero y en Alemania la encuesta Ifo.

En Brasil destacan la tasa de desempleo, la inflación de marzo y su reporte trimestral de inflación. En otros eventos, resalta la conferencia CERAWeek en Houston, un espacio clave del sector energético que generará gran atención dada la coyuntura actual. Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas, con el futuro de Groenlandia en la mira. También habrá reuniones de ministros del G-7 en Francia y la decimocuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, con discusiones probablemente centradas en las tensiones en Medio Oriente y Ucrania.

En la agenda nacional, la atención se concentrará en la segunda decisión del año de política monetaria del Banco de México, el jueves. Esperamos que la institución continúe con la pausa en los recortes, dejando la tasa de referencia sin cambios en 7.00%, tras haber ajustado nuestra expectativa desde un recorte de 25pb para esta reunión. Este ajuste responde a mayores retos para la inflación, particularmente en el componente no subyacente, así como a la incertidumbre derivada del entorno externo.

Este cambio es evidente tanto en las expectativas de los analistas como en lo descontado por el mercado, que ha eliminado casi por completo la probabilidad del recorte de 25pb. Al cierre de la semana pasada, la curva reflejaba una probabilidad implícita de apenas 12% para dicho recorte, equivalente a sólo 3pb descontados. No obstante, mantenemos nuestro pronóstico de que la tasa de referencia cierre el año en 6.50%. Para el resto de la semana, la agenda local incluye la inflación de la primera quincena de marzo, el IGAE y las ventas al menudeo de enero, así como la balanza comercial y la tasa de desempleo de febrero.

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