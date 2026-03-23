Mexicano Erick Portillo gana plata en salto de altura en pista cubierta

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Erick Portillo alcanzó en salto de altura 2.30 metros, marca que le aseguró la plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta

El mexicano Erick Portillo logró una histórica medalla para el deporte nacional al obtener plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta.

Portillo alcanzó en salto de altura 2.30 metros en su último intento, marca que le aseguró el segundo puesto a nivel mundial.

La plata del ‘Chapulín’ Portillo, quien llegó a la cita con una mejor marca personal de 2.28 metros, supera las otras dos preseas que México ha obtenido en la historia de esta competición: los bronces de Ernesto Canto en los 5 kilómetros marcha (Indianápolis 1987) y de Alejandro Cárdenas en los 400 metros planos (Maebashi 1999).

Al ucraniano Oleh Doroshchuk, bronce en los Europeos de Roma 2024 y Apeldoorn 2025, le bastó en esta ocasión con rebasar el listón en 2.30 metros (en menor número de intentos) para coronarse campeón universal; esta representa la marca más baja de la historia para obtener el oro en dicha categoría.

Portillo llegó al último salto empatado en los 2.26 metros con el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Sanghyeok Woo, quien perdió la oportunidad de lograr su tercer título mundial bajo techo.

Con este resultado obtenido en Polonia, el sonorense estableció su mejor registro personal y terminó con una sequía de 27 años sin medallas para México en este certamen.

‘Es histórico para México’

Erick Portillo celebró el metal obtenido en Polonia y remarcó que “es histórica para México, para mí; es la primer medalla de plata en un Campeonato Mundial; es la tercer medalla en un Campeonato Mundial y la tercer en salto de altura, entonces estoy sumamente feliz, no tengo palabras, ahora a disfrutar”.

“Fue una competencia muy divertida, me enfoqué más que nada en disfrutarla, en divertirme y ser feliz; y bueno, esto se puede lograr por ser feliz, disfrutar y obviamente con muchísimos entrenamientos por detrás y mucho trabajo”, finalizó el atleta originario de Chihuahua.