Carín León y Lila Downs, entre otros, abrieron el circuito de Festivales por la Paz

LA JORNADA

La paz se construye desde la cultura y con espacios para que los jóvenes se reúnan, participen y ejerzan sus derechos, es la premisa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta actividad forma parte de la estrategia integral para atender a las juventudes y contribuir a la construcción de la paz y el espacio público. Es una política de alcance nacional, territorial y comunitario que incluye 200 festivales y conciertos gratuitos, grandes, medianos y comunitarios de diversos géneros en las 32 entidades del país, en coordinación con gobiernos estatales y municipales para acercar la cultura a más de 7 millones de jóvenes y abrir espacios de encuentro, participación y convivencia.

La estrategia atiende las causas desde la cultura, recupera el espacio público y fortalece el tejido social desde los territorios.

Este fin de semana se llevó a cabo la primera jornada de Festivales por la Paz, en la que se presentaron Lila Downs, Siddhartha, Bronco y Carín León en Tecámac, estado de México, y en Tijuana, Baja California, donde se reunieron 260 mil asistentes en ambas sedes, según cálculos de las autoridades.

En la Plaza Monumental Playas de Tijuana, Carín León inauguró el circuito. El espacio público se convirtió en punto de encuentro, celebración y convivencia. Desde azoteas, balcones y el estacionamiento, miles de personas vieron el inicio del espectáculo.

León, conocedor de sus seguidores, dedicó en más de una ocasión su presentación a “los despechados” o “a quienes tienen el corazón roto”.

La cifra de asistentes fue tema de debate en redes sociales durante el propio concierto. Miles prefirieron no estar adentro del recinto, sino en negocios aledaños, donde se podía consumir bebidas alcohólicas (en el estacionamiento hubo venta de azulitos y otras bebidas, todas sin alcohol) o esperaron hasta las 21:10 horas, cuando Carín salió al encuentro con el publico.

El cantante aprovechó su historia personal con Tijuana para darle peso a su presentación. Entre canciones habló sobre su primera actuación en la ciudad, donde también se llevó a cabo el arranque de su carrera musical como solista en 2018. Dijo que su éxito Primera cita hace referencia a la ciudad; la pieza fue seleccionada para terminar su espectáculo, que duró aproximadamente dos horas.

La influencia estadunidense de León fue notoria, pues utilizó el muro fronterizo de Tijuana de fondo para su presentación, mezclado con iconografía country para las pantallas gigantes del concierto y promovió su nuevo dueto con Jelly Roll, uno de los representantes actuales más relevantes del género.

El público fue variado. No hubo un sector poblacional o rango de edad predominante entre los verdaderos fanáticos del cantante nacido en Hermosillo; también algunos simplemente se dieron cita en Playas de Tijuana por el acceso gratuito. Los comentarios más escuchados entre la concurrencia estaban “no conozco todas sus canciones (de León), pero vine a ver” y “me ganó la curiosidad”.

El concierto finalizó pasadas las 23 horas, luego de 30 temas y más de una docena de gorras firmadas por León, que fueron entregadas a quienes hicieron fila desde temprano y consiguieron un buen lugar frente al escenario.

Derecho al espacio público

Mientras, en el municipio de Tecámac, estado de México, el Festival Atmósfera Mundialista reunió a miles de personas con las presentaciones de Lila Downs, Bronco y Siddhartha, en una jornada que reafirmó el papel de la música como espacio de encuentro y participación comunitaria.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz forma parte de una visión que reconoce la cultura como derecho y al espacio público como lugar para construir comunidad. “Este circuito acerca festivales gratuitos a todo el país como parte de una política que fortalece el tejido social desde los territorios. Se trata de cultura sin barreras, sin boletos, sin exclusión; acceso libre para todos y todas”, añadió.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz ofrece propuestas para diversos públicos. Hace una semana, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) se reunieron más de 100 personas en el Eurojazz; para el fin de semana, como se dijo Lila Downs, Siddhartha y Bronco, en el festival Atmósfera Mundialista, en Tecámac, y el próximo día 28 se llevará a Caloncho, a Oaxaca.

Así, el gobierno de México reafirma una política cultural que pone en el centro a las juventudes, amplía el acceso gratuito a la cultura y fortalece la vida comunitaria mediante una programación nacional que hace de la paz una construcción cotidiana.

Las redes sociales de la Secretaría de Cultura están en X ( @cultura_mx), Facebook( /SecretariaCulturaMX) e Instagram ( @culturamx).