Violento asalto en transporte público deja un herido en Puebla capital

Desde Puebla

Un pasajero resultó herido de bala luego de resistirse al asalto en unidad de transporte público ruta Amozoc, en Puebla capital.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones del Entronque de Amalucan.

Conforme a los reportes, se sabe que tres sujetos abordaron la unidad, para amagar a los pasajeros con armas de fuego pero un usuario se resistió a entregar sus pertenencias y le dispararon.

Tras lograr su cometido, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido.