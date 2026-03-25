Financiamiento Especializado: eslabón faltante en las cadenas de valor de las PyMEs mexicanas

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En 4T2025, solo 26.5% de las empresas en México utilizó crédito de la banca comercial, mientras que 84.7% no accedió a nuevos créditos bancarios, según BANXICO

De los créditos bancarios otorgados en 4T2025, apenas 5.4% se destinó a operaciones de comercio exterior.

Según la ABM, las empresas con financiamiento potencian su crecimiento: 7 veces más inversión, 6 veces más ingresos, 5 veces más producción y 4 veces más empleo.

La brecha entre las necesidades de capital que tienen las PyMEs en México y las opciones de financiamiento disponibles en el mercado sigue siendo significativa.

El financiamiento especializado en comercio exterior no es opcional, es la condición que permite a las PyMEs responder con velocidad a la demanda, cumplir estándares internacionales, invertir en certificaciones y absorber los ciclos de pago que caracterizan al comercio global

MUNDI firmó el Acuerdo por el Fortalecimiento de las PyMEs con CANACINTRA en agosto de 2025 y el Convenio para Impulsar el Sector Automotriz con CLAUMET en noviembre de 2025.

La incertidumbre comercial global de los últimos meses y el inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha recalcado la importancia del financiamiento especializado para las PyMEs mexicanas que forman parte de las cadenas de valor de todos los sectores productivos del país y lo determinante para su competitividad. Sin embargo, la brecha entre las necesidades de capital y las opciones disponibles sigue siendo significativa, señala MUNDI, compañía de servicios de financiamiento especializado en comercio internacional.

Durante el cuarto trimestre de 2025, 62.2% de las empresas se financiaron con sus proveedores y 26.5% usó crédito de la banca comercial, pero apenas 15.3% accedió a nuevos créditos bancarios, según la última encuesta “Evolución Trimestral del Financiamiento a las Empresas” de Banco de México.

Entre los principales factores para utilizar nuevos créditos bancarios, las empresarias y empresarios señalaron la situación económica general (57.9%), las tasas de interés (57.3%), los montos exigidos como colateral (49.0%), las ventas y rentabilidad de la empresa (48.5%), las condiciones de acceso al crédito bancario (48.1%), el acceso a apoyo público (47.8%), la disposición de los bancos a otorgar crédito (45.7%), la capitalización de la empresa (43.1%), las dificultades para el pago de la deuda vigente (36.7%) y la historia crediticia de su empresa (35.4%).

Además, 2 de cada 10 empresas (20.1%), un porcentaje mayor al del trimestre previo, consideró que las condiciones de acceso y costo del crédito bancario constituyen una limitante mayor para llevar a cabo sus operaciones.

El panorama es aún más revelador cuando se analiza el destino del financiamiento. De los nuevos créditos bancarios otorgados en ese periodo, 8 de cada 10 (84%) se canalizaron a capital de trabajo, lo que expone que las empresas exportadoras, en especial las PyMEs que participan en cadenas globales de valor, no están encontrando en la banca tradicional un aliado adecuado para sus necesidades específicas de financiamiento internacional.

Apenas 5 de cada 100 empresas (5.4%) destinaron el financiamiento a operaciones de comercio exterior; aún cuando las exportaciones de mercancías se mantuvieron como un motor de la economía por segundo año consecutivo, superando los $664,837 millones de dólares y creciendo a una tasa interanual de 7.6% en 2025.

“Las PyMEs mexicanas están operando en uno de los entornos comerciales más complejos de los últimos años. Tanto la reconfiguración de cadenas productivas, como la revisión del T-MEC y la volatilidad regulatoria exigen que las empresas actúen con agilidad. Esa velocidad es imposible sin acceso a capital oportuno y diseñado para las realidades del comercio exterior. En MUNDI, entendemos que el financiamiento no es un trámite, es una herramienta estratégica”, afirmó Martín Pustilnick, co-founder y CEO de MUNDI.

Las MiPyMEs son fundamentales en la economía del país, representan más del 90 % de las unidades económicas en México y generan más del 50% del PIB. Además, las MiPyMEs participan con 70.7% del empleo formal y generan 96.7% del empleo informal, reafirmando su papel como columna vertebral del mercado laboral, según el reporte “Economía formal e informal en cifras: México 2025”, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

En la 89° Convención Bancaria celebrada la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum y la Asociación de Bancos de México (ABM) acordaron elevar el crédito al sector privado del 38% al 45% del PIB para 2030, una señal inequívoca de que el financiamiento a las PyMEs es una prioridad de Estado. La meta anterior, acordada un año antes, era llevar el financiamiento al 30% de las PyMEs, impulsando la bancarización de 300,000 unidades y aumentando el financiamiento productivo mediante banca de desarrollo y comercial. Este plan enfoca sus esfuerzos en relocalización (nearshoring), cadenas de valor, digitalización y sostenibilidad.

Durante la convención, la ABM reconoció que estaba por cumplirse antes del plazo, lo que llevó a fijar un objetivo más ambicioso. Para lograrlo, el sector bancario estima destinar aproximadamente $4.5 billones de pesos adicionales, arrancando con $1.4 billones en 2026.

Pustilnick complementa: “el compromiso que tenemos en MUNDI con las PyMEs no se queda en el discurso. Se traduce en acuerdos concretos, en presencia en espacios donde se toman las decisiones que afectan a las y los empresarios en México y en servicios de financiamiento diseñados para las realidades del comercio internacional. Queremos que ninguna empresa con potencial exportador se quede fuera de las cadenas globales de valor por falta de financiamiento flexible, inmediato y confiable”.

En agosto del año pasado, MUNDI firmó el Acuerdo por el Fortalecimiento de las PyMEs con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) para ampliar las opciones de crédito para que los empresarios mexicanos impulsen su crecimiento y eleven su competitividad, con énfasis en educación financiera, innovación tecnológica y diversificación de mercados.

Además, en noviembre, MUNDI firmó también el Convenio para Impulsar el Sector Automotriz con el Clúster Automotriz Metropolitano (CLAUMET), dirigido a las más de 120 PyMEs que conforman el clúster, ofreciendo capital flexible y adecuado a las necesidades operativas de estas empresas así como capacitación especializada en educación financiera, buscando fortalecer su competitividad con miras a la revisión del T-MEC y la reconfiguración de las cadenas productivas en la región.

De acuerdo con datos presentados por la Asociación de Bancos de México (ABM), las empresas que cuentan con financiamiento potencian significativamente su desempeño frente a las que no lo tienen: generan 7 veces más inversión en formación bruta de capital, 6 veces más ingresos, 5 veces más producción y 4 veces más empleo.

Para las PyMEs mexicanas que buscan integrarse o consolidarse en cadenas globales de valor, estos multiplicadores representan la diferencia entre crecer y quedarse al margen.

“En un momento en que México tiene la oportunidad de consolidar su posición como hub manufacturero y exportador de alto valor agregado, el financiamiento especializado en comercio exterior no es opcional, es la condición que permite a las PyMEs responder con velocidad a la demanda, cumplir estándares internacionales, invertir en certificaciones y absorber los ciclos de pago que caracterizan al comercio global”, cierra Pustilnick.