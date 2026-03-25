SEP publica convocatoria para titulares de las normales 

María Huerta

A través de sus redes sociales, la secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la convocatoria de “Proceso de Selección de Directora o Director en Instituciones de Educación Superior”.

Los resultados se darán a conocer el 13 de abril y el período al frente es de hasta cuatro años.

De acuerdo a la convocatoria, se buscan titulares para las Escuelas Normales Públicas del Sostenimiento Federal y Estatal, así como de Universidades Pedagógicas e Institutos Oficiales de Educación Superior.

El registró será hasta el 31 de marzo y quienes cumplan los criterios estarán convocados a entrevistas entre el 6 y 10 de abril, los resultados se darán a conocer el 13 de abril.

Como parte de un proceso de evaluación, que contempla cuatro rubros principales.

– Proyecto de gestión (40 por ciento)

– Currículum vitae (30 por ciento)

– Carta de exposición de motivos (20 por ciento)

– Entrevista (10 por ciento).