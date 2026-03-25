Aserradero de Ayotla opera clandestinamente pese a sellos de clausura.

Abelardo Domínguez
Zacatlán, Pue. – Fuentes anónimas han denunciado que el aserradero de Ayotla continúa funcionando de manera cotidiana, a pesar de los sellos de clausura en sus instalaciones
Los trabajadores acceden al predio por un ingreso trasero o mediante un portón acostado, eludiendo los dispositivos de cierre.
Se reporta que los sellos son visibles desde hace varias semanas, aunque se desconocen tanto el motivo del cierre como la autoridad que lo ordenó.
Vecinos y transeúntes indican que el establecimiento nunca suspendió sus operaciones, y se pueden escuchar sierras dentro de las instalaciones.
A pesar de la presencia de patrullas en la carretera cercana, no se han realizado inspecciones ni intervenciones al respecto.
Los denunciantes han pedido a las autoridades una revisión exhaustiva del caso, para determinar las causas del clausurado y por que continúa operando en presunta violación a la ley.
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