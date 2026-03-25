IEE Puebla prevé hasta 10 boletas en elección de 2027

Advierten reto logístico sin precedentes

Jorge Barrientos

La presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, Blanca Yassahara Cruz García, advirtió que el proceso electoral de 2027 podría convertirse en el más complejo en la historia reciente, debido a la posibilidad de que los ciudadanos enfrenten hasta 10 boletas en una misma jornada.

La consejera explicó que este escenario se derivará de la concurrencia inédita de elecciones federales, locales y del Poder Judicial, lo que implicará un desafío operativo de gran escala para las autoridades electorales.

Detalló que, por primera vez, coincidirán comicios para renovar ayuntamientos, diputaciones locales y federales, así como cargos del Poder Judicial tanto a nivel estatal como federal.

“Para todas las autoridades electorales del país, 2027 representa un gran reto logístico, pues será la primera vez que convivan elecciones de distintos niveles y del ámbito judicial”, señaló.

De acuerdo a las proyecciones, el Instituto Electoral del Estado de Puebla podría organizar al menos seis boletas correspondientes a cargos locales, mientras que el Instituto Nacional Electoral sumaría alrededor de cuatro más en el ámbito federal. No obstante, esta cifra podría incrementarse.

Cruz García puntualizó que aún existe incertidumbre sobre el número final de papeletas, ya que faltan por definirse diversas posiciones del Poder Judicial, como magistraturas de circuito y juzgados de distrito, lo que podría añadir más opciones en las urnas.

Además, no descartó que el número de boletas aumente en caso de aprobarse una eventual revocación de mandato presidencial, lo que implicaría una papeleta adicional, así como ajustes en la logística de las casillas.

“Si se concreta la revocación de mandato federal, sería responsabilidad del INE y significaría una boleta adicional y adecuaciones en la mesa de casilla”, explicó.

Ante este panorama, el IEE anticipa que la organización electoral requerirá una planeación más robusta, especialmente en la capacitación de funcionarios, la instalación de casillas y el conteo de votos, debido al volumen inédito de decisiones que los ciudadanos deberán tomar en una sola jornada.

Finalmente, la presidenta del organismo señaló que el proceso electoral de 2027 no solo pondrá a prueba la capacidad operativa de las instituciones, sino también la participación y el nivel de información del electorado poblano.