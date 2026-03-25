Toda una fichita, el ejecutado ayer en Zinacatepec

Desde Puebla

El hombre asesinado en límites de San Sebastián Zinacatepec fue identificado como Michel N, 34 años de edad, originario del Estado de México y radicado en Ajalpan.

El sujeto cargaba un amplio historial delictivo: Robos en diferentes modalidades, asaltos violentos a comercios y cuentahabientes, narcomenudeo.

“El Chilango”, como le apodaban, participó en el robo a Coppel de Ajalpan de noviembre del 2025, donde elementos policiales lograron detenerlo; sin embargo, al no haber una denuncia formal, salió a las pocas horas.

Fue hallado sin vida en un camino de terracería que conecta al municipio de Ajalpan con Zinacatepec con varios impactos de bala, lo que provocó su muerte instantánea.

Según la información oficial, el hoy occiso probablemente fue citado en dicho lugar y arribó en motocicleta, pues tenía casco de seguridad.

Cabe señalar que la unidad no fue encontrada en la zona del crimen, se presume robada por los asesinos.