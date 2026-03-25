Video: Comerciantes del mercado 5 de Mayo piden liberar a uno de sus compañeros

María Tenahua

Los comerciantes del mercado 5 de Mayo se manifestaron, para exigir la libertad de Miguel Cortés, detenido por la policía estatal, según ellos, sin orden de captura.

Después de las dos de la tarde de este miércoles, un grupo de locatarios señal que se detuvo de manera arbitraria a este sujeto, toda vez que no se presentó orden de aprehensión.

SSC NIEGA DETENCIÓN

La secretaría de Seguridad Pública descarta que la Policía Estatal Preventiva haya realizado detenciones de personas en la zona del Centro Histórico.

La corporación únicamente participó como apoyo para el resguardo perimetral ante una intervención llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado.