Realizan el evento “Mujeres Imparables, Mujeres que Inspiran 2026”

– _Se llevó a cabo la clausura de la segunda edición del evento con una conferencia magistral a cargo de Gloria Calzada Ordorica, enfocada al bienestar y crecimiento personal para las mujeres_

Desde Puebla

Puebla, Pue. a 25 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de la ciudad llevó a cabo el segundo día de actividades del evento “Mujeres Imparables, Mujeres que Inspiran 2026”, con el objetivo de abrir espacios de reflexión, intercambio de ideas y fortalecimiento del papel de las mujeres poblanas.

En su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui precisó que en el Mes Internacional de la Mujer, el Gobierno de la Ciudad, desarrolló una agenda de actividades, no solo para conmemorar la fecha, sino también para reafirmar el compromiso de fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo de nuestra querida capital en sintonía con los principios que promueve la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quién sostiene que las mujeres están en el centro de todas las acciones.

“Estamos aquí generando espacios para fortalecer redes de apoyo y acercar servicios e información que serán aliados para construir, con libertad, su futuro, el de su familia y el de su comunidad. Desde el Gobierno de la Ciudad, actuamos para que las mujeres ocupen cada vez más puestos en la toma de decisiones y tengan acceso pleno a salud, educación y justicia”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Zaira González, agradeció el impulso del presidente municipal, Pepe Chedraui, por encabezar un gobierno que transforma y pone a las mujeres al centro de las decisiones.

“La transformación histórica que vivimos, no ocurre por casualidad, es resultado de la voluntad, la lucha, la visión y la inclusión de más mujeres. Tenemos claro que la igualdad no se construye desde un escritorio ni desde una sola institución; requiere coordinación, trabajo en territorio, voluntad y generación de alianzas con el estado, con la federación y con la sociedad civil”, expresó.

Durante el evento, se contó con la ponencia magistral a cargo de Gloria Calzada, escritora y conferencista, que compartió consejos y reflexiones sobre la vida desde un enfoque de bienestar y crecimiento personal, destacando el empoderamiento de las mujeres y el valor de disfrutar cada etapa de la vida.

De igual forma, se contó nuevamente con un bazar con la participación de 25 emprendedoras, quienes tuvieron la oportunidad de generar redes de colaboración y difundir sus productos y servicios.

Además, se instalaron módulos informativos de asesoría psicológica y jurídica, así como difusión de programas y talleres a cargo de la Secretaría de las Mujeres, orientados a fortalecer el bienestar y desarrollo integral de las presentes.