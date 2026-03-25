20 policías de Puebla capital, con expedientes de la FGE por abuso de autoridad

Margarita Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) en la capital, Félix Pallares Miranda, destacó que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) elaboró 20 expedientes de policías municipales por abuso de autoridad.

Ante esto, resaltó que estos casos fueron turnados por la FGE y ya son analizados en la dirección de Asuntos Internos.

Aseguró que todos los requerimientos de la dependencia estatal los atienden; por ello, se integraron las carpetas de investigación y se analizan casos.

Asimismo, dio a conocer que en los primeros meses del año se ha detenido a nueve personas por robo en transporte público.