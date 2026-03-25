En Gobernación, sostienen reunión Tonantzin Fernández y representantes de ONG

Desde Puebla

*25 de marzo, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de mantener un gobierno de puertas abiertas y escuchar a cada una y uno de las y los ciudadanos, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informa que, tras la manifestación realizada este día, se privilegia el diálogo como vía para la construcción de acuerdos.

Se comunica que este día se llevó a cabo una reunión programada a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación del Estado, donde se mantiene una mesa de diálogo permanente con autoridades estatales y representantes sociales del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Dicha reunión corresponde a la segunda mesa de trabajo, en la cual se da seguimiento a los acuerdos firmados el pasado 3 de marzo de 2026, relacionados con el cierre definitivo del relleno sanitario, así como con el plan de remediación conforme a la normatividad vigente.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, señaló que se da continuidad al trabajo con responsabilidad y diálogo, dando seguimiento a los acuerdos establecidos.

Asimismo, reiteró que el gobierno municipal mantiene una postura firme a favor del cuidado del medio ambiente, por lo que respalda el cierre definitivo del relleno sanitario y ha solicitado a la empresa responsable que implemente de manera inmediata acciones de remediación en la zona afectada.

Reiteramos nuestra disposición al diálogo y al trabajo coordinado para atender las demandas sociales con responsabilidad y transparencia.