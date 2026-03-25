PAN tiene ocho precandidatas a la alcaldía capitalina: Riestra Piña 

Jorge Barrientos

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Mario Riestra Piña, destacó que el partido ha identificado ocho perfiles femeninos como posibles aspirantes a la candidatura para la alcaldía de Puebla capital, cuya definición final dependerá del criterio de género que establezca la autoridad electoral.

En entrevista, el líder panista subrayó que estos ocho perfiles forman parte de una estrategia para fortalecer la competitividad del partido rumbo a las elecciones intermedias, en las que se garantizará la participación de mujeres en espacios clave.

Precisó que Acción Nacional trabaja actualmente en el fortalecimiento de su estructura electoral en los 217 municipios del estado, con el objetivo de llegar sólido al próximo proceso electoral.

Entre los ocho perfiles femeninos considerados se encuentran Genoveva Huerta Villegas, Gabriela Ruiz Benítez, Carolina Beauregard Martínez, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Ana Teresa Aranda Orozco, Guadalupe Arrubarrena García, Pilar Vargas Morán y Liliana Ortiz Pérez, entre otras posibles aspirantes.

Riestra Piña reiteró que serán postuladas las mujeres más competitivas, priorizando su posicionamiento y cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, explicó que algunas de las mencionadas han expresado su intención de participar, como es el caso de Ana Teresa Aranda Orozco, a quien refirió como un perfil considerado para la coordinación de la defensa de valores como la patria, la familia y la libertad.

“Dentro de algunas que han sido mencionadas o han expresado algún tipo de aspiración, en este caso sí mencioné a Ana Tere Aranda (…) además este ejercicio tiene la posibilidad de replicarse en cargos legislativos”, señaló.

Finalmente, el dirigente estatal del PAN enfatizó que, mientras se definen los tiempos electorales, quienes aspiren a un cargo de elección popular deberán enfocarse en trabajar y dar resultados concretos a la ciudadanía.