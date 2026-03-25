Video: Cobarde sujeto robó a joven con discapacidad en Puebla capital 

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Desde Puebla
“Te voy a meter un cuetazo, métete al baño”.
Este sujeto entró a una jarcieria y pidió un vaso de refresco a un joven con discapacidad, para después robarle su celular y amenazarlo.
Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Cruz Buenavista Puebla.
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