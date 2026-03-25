Video: Inicia restauración en la Catedral de Puebla 

María Huerta

Tras dos meses de sufrir daños por actos vándalicos, comenzó restauración en la puerta Norte de la Catedral de Puebla.

Se realiza bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para asegurar su adecuada conservación.

En una primera etapa, se concentran en devolver la estabilidad estructural del portón mediante la consolidación de la madera y la reestructuración de sus hojas.

Y en fases posteriores, se realizará mantenimiento, que incluyen la humectación controlada de la madera y tratamientos especializados para recuperar sus propiedades físicas.

Asimismo, se contempla la restauración de chapetones y elementos metálicos mediante procesos de limpieza, estabilización y reintegración de piezas faltantes, incorporar nuevos componentes bajo criterios de compatibilidad y diferenciación.