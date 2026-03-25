México vs Portugal: ¿Cuándo y dónde ver en vivo la reinauguración del estadio Azteca?

EL UNIVERSAL
- Entérate todos los detalles para ver en vivo la reinauguración del estadio Azteca
Después de mucho tiempo de espera, este fin de semana se llevará a cabo la tan ansiada reinauguración del estadio Azteca -ahora Banorte- con el duelo entre la Selección Mexicana y su símil de Portugal, que a pesar de no contar con la presencia del astro Cristiano Ronaldo, trae a sus grandes estrellas para enfrentar al Tri.
La última vez que México jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue en aquella agónica clasificación por penales en la Liga de Naciones de la CONCACAF del 2023, donde enfrentó a Honduras. Después, por las remodelaciones del estadio para albergar su tercera Copa del Mundo este junio.
Ahora, el mítico inmueble reabre sus puertas para un partido de preparación de alto nivel para los dirigidos por Javier Aguirre.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido entre México y Portugal.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS PORTUGAL?
- Día: sábado 28 de marzo, 2026.
- Hora: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.
You may also like
-
F1: Así va Checo Pérez y Cadillac en la tabla de pilotos y constructores para el GP de Japón
-
Isaac del Toro no compite: El insólito motivo por el que se cae de E3 Saxo Classic
-
Tabla Liga MX Femenil: posiciones y resultados tras la jornada 13 del Clausura 2025
-
Repechaje mundialista: ¿Cuándo y dónde ver en vivo los partidos que se jugarán en Guadalajara?
-
Liga MX: ¿Cuándo se reanuda la jornada 13 del Clausura 2026?