Participa Armenta en la mesa de paz interestatal de cuatro estados

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier participó en la Mesa de Paz Interestatal integrada por los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Puebla.

Las autoridades, en conjunto, acordaron trabajar bajo las vías de coordinación e inteligencia, para reforzar la seguridad en zonas limítrofes y combatir actividades, como tala clandestina, robo de hidrocarburos, narcomenudeo y homicidios.

El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que Puebla es aliado en la construcción de la paz.

Por ello, dará seguimiento a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.