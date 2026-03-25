F1: Así va Checo Pérez y Cadillac en la tabla de pilotos y constructores para el GP de Japón

JUAN FÚTBOL
Luego del GP de China y una semana de pausa en la Fórmula 1, Checo Pérez calienta sus motores con Cadillac para correr la tercera fecha de la temporada en el GP de Japón. Esta será una carrera importante para posicionarse en la Tabla de Pilotos y la Tabla de Constructores de cara a la larga pausa de mes de abril.
Luego de las carreras en Australia y China, la Fórmula 1 aterriza en Suzuka para el Gran Premio de Japón. Se viene la tercera fecha del campeonato mundial, que será clave para posicionar pilotos y escuderías en las tablas antes de la larga pausa. Vale recordar que no habrá actividad en abril a raíz de la cancelación de los premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.
¿Cómo van Checo Pérez y Cadillac?
Luego de las primeras fechas de la Fórmula 1, ni Checo Pérez ni Valtteri Bottas han logrado sumar puntos para Cadillac, por lo que el contador tanto en Tabla de Pilotos como en Tabla de Constructores se mantiene en cero.
De momento, la escudería estadounidense parece estar lejos de poder competir por los puntos. No obstante, la nueva reglamentación está causando problemas en muchos autos y un golpe de suerte puede llevar a un Cadillac a sumar puntos. Pese a tener un monoplaza con mucho por desarrollar, Valtteri Bottas llegó en la posición número 13 del GP de China, mientras que Checo en la 15.
Mundial de Pilotos 2026
- George Russell (Mercedes) – 51 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 34 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 15 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 9 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 8 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
Mundial de Constructores 2026
- Mercedes – 98 puntos
- Ferrari – 67 puntos
- McLaren – 18 puntos
- Haas – 17 puntos
- Red Bull Racing – 12 puntos
- Racing Bulls – 12 puntos
- Alpine – 10 puntos
- Audi – 2 puntos
- Williams – 2 puntos
- Cadillac – 0 puntos
- Aston Martin – 0 puntos
Fechas y horarios del GP de Japón
- Entrenamientos Libres 1 (PL1): Jueves 26 de marzo, 19:30 – 20:30 horas.
- Entrenamientos Libres 2 (PL2): Viernes 27 de marzo, 23:00 – 00:00 horas.
- Entrenamientos Libres 3 (PL3): Sábado 28 de marzo, 19:30 – 20:30 horas.
- Clasificación (Qualy): Sábado 28 de marzo, 23:00 – 00:00 horas.
- Carrera (GP Japón): Domingo 29 de marzo, 23:00 horas.
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