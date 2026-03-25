F1: Así va Checo Pérez y Cadillac en la tabla de pilotos y constructores para el GP de Japón

JUAN FÚTBOL

Luego del GP de China y una semana de pausa en la Fórmula 1, Checo Pérez calienta sus motores con Cadillac para correr la tercera fecha de la temporada en el GP de Japón. Esta será una carrera importante para posicionarse en la Tabla de Pilotos y la Tabla de Constructores de cara a la larga pausa de mes de abril.

Luego de las carreras en Australia y China, la Fórmula 1 aterriza en Suzuka para el Gran Premio de Japón. Se viene la tercera fecha del campeonato mundial, que será clave para posicionar pilotos y escuderías en las tablas antes de la larga pausa. Vale recordar que no habrá actividad en abril a raíz de la cancelación de los premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

¿Cómo van Checo Pérez y Cadillac?

Luego de las primeras fechas de la Fórmula 1, ni Checo Pérez ni Valtteri Bottas han logrado sumar puntos para Cadillac, por lo que el contador tanto en Tabla de Pilotos como en Tabla de Constructores se mantiene en cero.

De momento, la escudería estadounidense parece estar lejos de poder competir por los puntos. No obstante, la nueva reglamentación está causando problemas en muchos autos y un golpe de suerte puede llevar a un Cadillac a sumar puntos. Pese a tener un monoplaza con mucho por desarrollar, Valtteri Bottas llegó en la posición número 13 del GP de China, mientras que Checo en la 15.

Mundial de Pilotos 2026

George Russell (Mercedes) – 51 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 34 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 puntos Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos Lando Norris (McLaren) – 15 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 9 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 8 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Alexander Albon (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Esteban Ocon (Haas) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Mundial de Constructores 2026

Mercedes – 98 puntos Ferrari – 67 puntos McLaren – 18 puntos Haas – 17 puntos Red Bull Racing – 12 puntos Racing Bulls – 12 puntos Alpine – 10 puntos Audi – 2 puntos Williams – 2 puntos Cadillac – 0 puntos Aston Martin – 0 puntos

Fechas y horarios del GP de Japón