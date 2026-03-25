Isaac del Toro no compite: El insólito motivo por el que se cae de E3 Saxo Classic

JUAN FÚTBOL

Este viernes 27 de marzo inicia el E3 Saxo Classic y mucho se especuló sobre la participación del ciclista mexicano, Isaac del Toro, que viene de competir en San Remo. Ahora, se ha dado a conocer que no estará presente en el torneo y el motivo de su ausencia es realmente increíble.

Isaac del Toro era uno de los grandes nombres que sonaba para estar presente en el E3 Saxo Classic a partir de esta semana. Sin embargo, el oriundo de Baja California no correrá en Bélgica, luego de que un imprevisto le impidiera sumarse a la lista de participantes.

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Según informó WielerFlits, el hecho de que el nombre del mexicano trascendiera entre la lista de participantes en los últimos días se debió a un “error de comunicación”. El Team Emirates sí estará presente en Bélgica con Florian Vermeersch y Nils Politt.

Desde el entorno del ciclista aseguraron, según la fuente antes mencionada, que hubo una confusión con un apellido similar en la lista de participantes (Del Grosso). Esto elevó las expectativas de los fanáticos mexicanos de cara a la competencia.

Isaac del Toro rumbo a Itzulia

Ahora, habrá que esperar unos días más para ver a Isaac del Toro de vuelta sobre los adoquines. Su próxima competencia confirmada será Itzulia Basque Country, que se correrá entre el 6 y el 11 de abril en el País Vasco.

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