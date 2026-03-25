Desplegarán 470 elementos de seguridad durante Semana Santa en Puebla capital 

María Tenahua
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, informó que se desplegarán 470 elementos para resguardar la seguridad de capitalinos y turistas en Semana Santa.
Precisó que este viernes 27 marzo comienza el operativo hasta el 5 de abril, comenzarán con el Domingo de Ramos.
Puso énfasis en los días Jueves y Viernes Santo, principalmente en la Procesión en que habrá 255 policías municipales en el Centro Histórico, área de El Calvario.
En su turno, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, resaltó que para esta temporada esperan más de 300 mil visitantes, 180 mil asistirán a la Procesión y enfatizó que su dependencia organizó diferentes actividades, como noches de museos, los días 4 y 18 de abril.
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