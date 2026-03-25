Mueren 13 mexicanos por operativos de ICE en Estados Unidos; detienen a más de 177 mil connacionales

EL HERALDO DE MÉXICO

Entre estos casos, 9 mantienen procesos legales por decisión de las familias

Desde que inició el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, han fallecido 13 mexicanos por operativos migratorios, de los cuales ha 9 procesos legales en marcha por decisión de las familias. En la conferencia de prensa, Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, informó que se han enviado 14 notas diplomáticas al gobierno de EU, de las cuales 12 han tenido respuesta por parte del Departamento de Estado en donde ha informado que se han abierto investigaciones para determinar la responsabilidad de las autoridades migratorias.

“Un tema que es absolutamente doloroso, desgarrador y, por supuesto, además, absolutamente inaceptable para el gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE”, indicó.

Muertes de 13 mexicanos ocurrieron en 7 estados

Detalló que 4 casos se registraron en California, 3 en Georgia, 2 en Arizona, uno en Texas, uno en Florida, uno en Missouri y uno en Illinois. Tenía entre 19 a 69 años, de los cuales 6 estuvieron complicaciones médicas, 4 casos de suicidio, dos por operativos de ICE, y un caso de un tiroteo en Dallas. Además, se han brindado apoyos para repatriación para cinco mexicanos. El subsecretario detalló que en el tema de las demandas legales se han presentado ya dos demandas por parte de las familias.

“Hay cuatro casos más en los cuales se está integrando el expediente jurídico. Hay tres casos más que están en análisis jurídico preliminar, ¿esto qué quiere decir? Que los abogados están revisando los elementos que hay en el caso para ayudar a las familias a tomar una decisión, y hay tres casos más en los cuales estamos esperando la decisión de la familia sobre la presentación de una demanda”, dijo.

ICE detiene a 177 mil connacionales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a más de 177 mil mexicanos. En la Mañanera de este 25 de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó el trabajo que se ha hecho en la red consular mexicana en dicho país vecino del norte.

“En total, desde el 20 de enero de (2025), el ICE ha detenido a 177 mil 192 connacionales y en este momento la cifra que tenemos es de 13 mil 722 personas detenidas”, informó.

En ese contexto, se han realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención.

“Esto es un promedio de 30 visitas por día a centros de detención en diversas regiones y circunscripciones”, sostuvo.

Sobre el trabajo en la red consular, hay mayor disponibilidad de servicios, avances en la digitalización de servicios y facilitación de trámites de registro civil.