Posponen conciertos de Shakira en Doha y Abu Dabi por conflicto en Medio Oriente

LA JORNADA
Un concierto de Shakira que debía celebrarse en Doha el 1 de abril fue aplazado debido a la “situación actual en la región”, dijo Visit Qatar en una publicación en redes sociales este martes.
El Offlimits Music Festival de Abu Dabi, que iba a contar con Shakira y los Jonas Brothers como cabezas de cartel, se ha pospuesto hasta noviembre, según la plataforma de venta de entradas emiratí Platinumlist.
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