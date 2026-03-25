Posponen conciertos de Shakira en Doha y Abu Dabi por conflicto en Medio Oriente

LA JORNADA

Un concierto de Shakira que debía celebrarse en Doha el 1 de abril fue aplazado debido a la “situación actual en la región”, dijo Visit Qatar en una publicación en redes sociales este martes.

El Offlimits Music Festival de Abu Dabi, que iba a contar con Shakira y los Jonas Brothers como cabezas de cartel, se ha pospuesto hasta noviembre, según la plataforma de venta de entradas emiratí Platinumlist.