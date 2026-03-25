Alza de precios en gasolina, injustificada: Sheinbaum

LA JORNADA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a los titulares de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que esta semana se reúnan con los gasolineros porque “no se justifica” el alza que aplican al diésel y la gasolina, pues los empresarios tienen incentivos.

“Los gasolineros están subiendo el precio del diésel y la Prémium, lo digo públicamente, y hay incentivos. No tendría por qué estar el diésel en 29.50 pesos”, cuestionó.

Dijo que el pasado fin de semana, cuando estuvo de gira, se dio cuenta del incremento y “luego luego” llamó a los secretarios de Hacienda y de Energía “y les dije: citen a los gasolineros, porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel; tiene impacto en la economía mexicana.

“Aunque importen diésel, ellos (los gasolineros) tienen incentivos de IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios), y no tiene por qué costar eso el diésel.”

Subrayó que “no es un control de precios”, pero advirtió que Profeco “va a estar ahí también”, porque tampoco “puede ser que aprovechen la situación mundial para subir el precio”.

Por otro lado, la mandataria confirmó que su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le planteó por teléfono una alianza entre Petrobras –especializado en aguas profundas– y Pemex.

“No lo hemos decidido; viene la directora de Petrobras (Magda Chambriard) en abril a ver al director de Pemex, a la secretaria de Energía y yo también la voy a recibir para ver exactamente cuál es la propuesta que tiene.”

Recordó que un equipo de la Secretaría de Energía, encabezado por el subsecretario de Hidrocarburos, estuvo en Brasil porque “nos interesa mucho la producción de etanol con caña, y ellos tienen un laboratorio muy especializado de producción de biomasa con maguey. Nos interesa hacer alianzas con investigadores mexicanos”.

Sostuvo que el subsecretario platicó con la directora de Petrobras y “probablemente de ahí surgió esta idea de Lula. Ya informaremos qué ventajas tendría aliarnos”.

Mencionó que el máximo de producción de crudo en México es de 1.8 millones de barriles diarios, pero es necesario explorar nuevos yacimientos.

Por otra parte, la Presidenta insistió en que Estados Unidos baje o elimine los aranceles para autos, acero y aluminio y sostuvo, al igual que su gobierno, el de Estados Unidos también está a favor de fortalecer las reglas de origen