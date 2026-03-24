Vértigo y zumbido en el oído: señales que podrían alertar sobre el síndrome de Ménière

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El síndrome de Ménière es un trastorno del oído interno que afecta principalmente a personas de 20 a 50 años: MED-EL

La Secretaría de Salud advierte que el síndrome de Ménière puede confundirse con otras afecciones del oído, por lo que es importante acudir con un especialista

Ciudad de México, marzo de 2026.- Un episodio repentino de vértigo, acompañado de un zumbido persistente en el oído o una sensación de presión que dificulta la audición, podría ser más que una molestia pasajera. Estos síntomas podrían estar relacionados con el síndrome de Ménière, un trastorno del oído interno que provoca alteraciones en el equilibrio y la audición, y que puede afectar de manera significativa la vida diaria de quienes lo padecen.

De acuerdo con especialistas de MED-EL, empresa líder en soluciones médicas auditivas, esta enfermedad se caracteriza por episodios recurrentes de vértigo, tinnitus —zumbido en el oído—, sensación de presión en el oído y cambios en la audición que varían con el tiempo. En algunos casos, los síntomas aparecen de manera repentina y pueden prolongarse desde unos minutos hasta varias horas.

Más allá de las molestias físicas, el síndrome de Ménière impacta en la vida cotidiana de las personas. La posibilidad de experimentar nuevos episodios puede generar incertidumbre o llevar a modificar ciertas rutinas, especialmente cuando los síntomas afectan el equilibrio o la capacidad de escuchar con claridad durante actividades como caminar, conducir o concentrarse en el trabajo.

Este padecimiento suele presentarse con mayor frecuencia en personas de entre 20 y 50 años y generalmente afecta un solo oído, aunque en algunos casos involucra ambos oídos. Los especialistas consideran que podría estar relacionado con un desequilibrio de líquidos en el laberinto del oído interno, una estructura fundamental para la audición y el control del equilibrio.

Según la Secretaría de Salud, el diagnóstico puede resultar complejo, ya que sus síntomas suelen confundirse con otras afecciones del oído. Por ello, es necesario realizar diversas pruebas clínicas para obtener una evaluación precisa. Acudir con un especialista es clave para identificar la causa de los síntomas y recibir el tratamiento adecuado para cada caso. Aunque actualmente no existe una cura definitiva, un manejo médico adecuado puede ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición.

“La enfermedad de Ménière es especialmente compleja porque sus síntomas pueden aparecer y desaparecer en distintos momentos, lo que dificulta que los pacientes identifiquen cuándo buscar atención médica. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo es posible controlar mejor los episodios y, si existe pérdida auditiva significativa, hoy contamos con alternativas que permiten restaurar la percepción del sonido y mejorar su interacción con su entorno”, explica la Dra. María Fernanda Alderete, Médico Audiólogo y de Soporte Clínico de MED-EL.

En este contexto, los avances en tecnología auditiva han ampliado las alternativas disponibles para las personas que presentan pérdida auditiva asociada a esta enfermedad. Actualmente existen diversas soluciones diseñadas para distintos grados y tipos de hipoacusia, que van desde audífonos de última generación hasta dispositivos más especializados como implantes cocleares, implantes de oído medio y sistemas de conducción ósea, tanto implantables como externos.

Muchas de estas innovaciones incorporan ingeniería médica de alta precisión, como las desarrolladas en Austria, que ofrecen tecnología de conectividad inalámbrica que ha mostrado mejores resultados en la rehabilitación auditiva.

Los especialistas coinciden en que contar con más información sobre el síndrome de Ménière facilita su identificación temprana. Prestar atención a síntomas como el vértigo recurrente, el zumbido persistente en el oído o los cambios en la audición es clave para acudir con un profesional de la salud y recibir orientación oportuna.

Acerca de MED-EL

MED-EL Medical Electronics, líder en soluciones auditivas implantables, tiene como misión superar la pérdida auditiva como barrera para la comunicación y la calidad de vida. Esta empresa privada, con sede en Austria, fue cofundada por los pioneros del sector Ingeborg y Erwin Hochmair, cuya investigación pionera condujo al desarrollo del primer implante coclear (IC) multicanal microelectrónico del mundo, implantado con éxito en 1977 y que sentó las bases de lo que hoy conocemos como el IC moderno. Esto sentó las bases para el exitoso crecimiento de la empresa en 1990, cuando contrataron a sus primeros empleados. Hasta la fecha, MED-EL cuenta con más de 3100 empleados en alrededor de 90 países y 30 ubicaciones en todo el mundo.

La empresa ofrece la más amplia gama de soluciones implantables y no implantables para tratar todo tipo de pérdida auditiva, permitiendo que personas en 140 países disfruten del don de la audición con la ayuda de un dispositivo MED-EL. Las soluciones auditivas de MED-EL incluyen sistemas de implantes cocleares y de oído medio, un sistema combinado de implantes auditivos con estimulación electroacústica, implantes auditivos de tronco encefálico y dispositivos de conducción ósea quirúrgicos y no quirúrgicos.