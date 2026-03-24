Puebla: donde todos ya andan en campaña… aunque digan que no

Jorge Barrientos

Dicen que aún no son tiempos electorales… pero en Puebla eso ya es mero trámite.

Porque mientras el calendario marca distancia, en territorio la historia es otra. Hay quienes no se bajan de las juntas auxiliares, otros que “casualmente” ahora sí encuentran tiempo para escuelas y comités, y algunos más que ya perfeccionaron el arte de la foto con aire de cercanía.

Todos, por cierto, muy “pueblo”.

En corto: nadie está en campaña… pero todos están en campaña.

En ciertos partidos —esos que se asumen como la nueva moral política— ya se empiezan a ver las mismas prácticas que tanto criticaban. Grupos internos operando, padrinos moviendo piezas y uno que otro personaje que cree que con presencia constante ya tiene la candidatura en la bolsa.

Spoiler: no siempre alcanza.

Del otro lado, los de siempre tampoco se quedan atrás. Aunque juran que aprendieron la lección, hay señales de que podrían repetir viejos vicios: apuestas recicladas, acuerdos de cúpula y esa tentación permanente de jugar a lo seguro… aunque eso signifique no conectar con nadie.

Y en medio de todo, el tema que nadie quiere decir en voz alta, pero todos están calculando: las candidaturas para mujeres.

Porque sí, vendrá la ola de paridad. Pero también vendrá —si no se corrige— la tentación de simular.

En más de un cuarto de guerra ya se barajan nombres femeninos… no necesariamente por su fuerza política, sino por su “viabilidad” para cumplir con el requisito. Traducido: perfiles que no incomoden, que no se salgan del guion y que entiendan quién toma realmente las decisiones.

Las “juanitas”, pues… pero versión 2027.

Y aquí es donde varios se ponen nerviosos, porque el cálculo puede salir caro. La ciudadanía ya no está tan distraída como antes, y cada vez es más evidente cuando una candidatura es real… y cuando es puro trámite.

Por si fuera poco, desde el centro del país también llegan señales que meten ruido.

Las decisiones del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum no solo marcan línea, también reordenan lealtades y obligan a más de uno a redefinir su juego en los estados.

En Puebla, eso se traduce en algo muy simple: nadie tiene nada seguro.

Así que mientras unos se disfrazan de cercanos, otros negocian en corto y varios más apuestan a que la memoria no alcance, el escenario se va acomodando.

Porque al final, en política poblana hay una regla no escrita: todos dicen que aún no es tiempo…

…hasta que ya es demasiado tarde.

Y la pregunta más importante es:

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

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